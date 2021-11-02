Налоговые поступления выросли на 12,7%

Налоговые поступления, собранные в Армении в январе-октябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 12,7%.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил председатель Комитета государственных доходов РА Рустам Бадасян при обсуждении бюджета, состоявшегося на совместном заседании постоянных комиссий НС по экономическим, финансово-кредитным и бюджетным вопросам.

«В январе-октябре 2021 года абсолютный рост налоговых поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет около 144 миллиардов, налогов собрано больше на 12,7%», - сказал Бадасян.

Относительно зарегистрированных рабочих мест, председатель Комитета государственных доходов сообщил, что в январе-сентябре количество работников с налоговой базой составило 651 141 человек. «Это абсолютный рекорд. Такого активного налогоплательщика у нас еще не было. Средняя заработная плата на человека составляет 223 137, общая налоговая база – 145,294 миллиарда», - сказал Бадасян.