Бюджет СНБ увеличится более чем на 22%

В проекте госбюджета Армении на 2022 год предусмотрено увеличение бюджета Службы национальной безопасности на 22,85%.

Как передает «Арменпресс», об этом на совместном заседании постоянных комиссий НС по обороне и безопасности и по финансово-кредитным и бюджетным вопросам заявил министр финансов РА Тигран Хачатрян, представляя вопрос финансирования, предусмотренного для СНБ государственным бюджетом на 2022 год.

«Национальному собранию предложено в рамках проекта государственного бюджета на 2022 год утвердить для СНБ 42 млрд 669 млн драмов, что на 22,85% больше бюджета на 2021 год. Финансирование СНБ в 2021 году составляло 34 млрд 733 млн. драмов», - представил Тигран Хачатрян.