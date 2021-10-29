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Секретарь фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян подала заявление об отставке

Секретарь фракции "Гражданский договор" Назели Багдасарян подала заявление об отставке

Секретарь фракции "Гражданский договор" НС Армении Назели Багдасарян подала заявление об отставке. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении спикера парламента говорится:

“Согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, депутат НС Назели Багдасарян 29 октября подала прошение об отставке.

Согласно ч.2 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, если в течение одной недели после оглашения прошения об отставке депутат отзывает его в письменной форме, председатель НС выступает с заявлением, если же депутат не отзывает свое прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и оглашается спикером парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.


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