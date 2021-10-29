Секретарь фракции "Гражданский договор" НС Армении Назели Багдасарян подала заявление об отставке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в заявлении спикера парламента говорится:

“Согласно ч.1 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, депутат НС Назели Багдасарян 29 октября подала прошение об отставке.

Согласно ч.2 ст.155 Конституционного закона “Регламент Национального Собрания”, если в течение одной недели после оглашения прошения об отставке депутат отзывает его в письменной форме, председатель НС выступает с заявлением, если же депутат не отзывает свое прошение, то составляется протокол о прекращении его полномочий, который подписывается и оглашается спикером парламента. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола”.