Время в Ереване: 11:07:36,   28 Октябрь

В Национальном собрании продолжается очередное заседание

В Национальном собрании продолжается очередное заседание

В Национальном собрании Армении продолжаются работы заседания, созванного 26 октября.

Как передает «Арменпресс» на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день законодательные инициативы.

Депутаты проголосуют за проекты об установлении количества членов двух следственных комиссий, изучающих факты, препятствующие справедливому судебному разбирательству.

Парламент во втором чтении проголосует  за законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения «О финансовом выравнивании» и за ряд других законодательных инициатив.

Будут обсуждены и другие вопросы повестки дня.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]