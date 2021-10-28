В Национальном собрании продолжается очередное заседание

В Национальном собрании Армении продолжаются работы заседания, созванного 26 октября.

Как передает «Арменпресс» на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день законодательные инициативы.

Депутаты проголосуют за проекты об установлении количества членов двух следственных комиссий, изучающих факты, препятствующие справедливому судебному разбирательству.

Парламент во втором чтении проголосует за законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения «О финансовом выравнивании» и за ряд других законодательных инициатив.

Будут обсуждены и другие вопросы повестки дня.