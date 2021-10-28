В Национальном собрании продолжается очередное заседание
10:01, 28 Октябрь, 2021
В Национальном собрании Армении продолжаются работы заседания, созванного 26 октября.
Как передает «Арменпресс» на голосование будут вынесены обсужденные в предыдущий день законодательные инициативы.
Депутаты проголосуют за проекты об установлении количества членов двух следственных комиссий, изучающих факты, препятствующие справедливому судебному разбирательству.
Парламент во втором чтении проголосует за законопроект О внесении изменений в Закон Республики Армения «О финансовом выравнивании» и за ряд других законодательных инициатив.
Будут обсуждены и другие вопросы повестки дня.
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