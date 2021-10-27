Дом, где родился Марадона, в Аргентине признали историческим памятником

Дом, в котором появился на свет всемирно известный футболист Диего Марадона, в Аргентине признали историческим памятником.

"Признать памятником национальной истории родной дом Диего Армандо Марадоны, находящийся в городе Вилья Фиорито в провинции Буэнос-Айрес... Огромное влияние несравненного футболиста на культуру Аргентины выходит за рамки его спортивных заслуг и превращает его в свете недавней кончины в один из самых известных символов нашей идентичности", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, говорится в опубликованном в среду указе президента страны Альберто Фернандеса.

Дом, где 30 октября 1960 года родился Марадона, находится в трущобном районе. Будущий великий спортсмен провел в том доме детские годы, там же появились на свет его браться и сестры. Это небольшое строение с участком земли перед входом. В здании насчитывается три комнаты, рядом с ним было футбольное поле, где Марадона начал первые тренировки.

ФИФА по итогам голосования на своем официальном сайте признала Марадону лучшим футболистом XX века. Эта же организация назвала "голом столетия" мяч, забитый Марадоной в ворота сборной Англии 29 июня 1986 года в четвертьфинале чемпионата мира в Мексике, который выиграла аргентинская сборная. Случай, о котором идет речь, любители футбола со слов своего кумира называют "Рука бога". Капитан сборной Аргентины, который был на 20 сантиметров ниже голкипера англичан Питера Шилтона, послал мяч в ворота рукой. Однако сделал это он так быстро и изящно, что судьи не заметили нарушения правил, что впоследствии стоило им карьеры. Марадона признался, что забил гол рукой, лишь через несколько лет. Скончался великий футболист 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.