Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы

Многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов стал депутатом Госдумы VIII созыва от "Единой России", получив мандат первого заместителя главы Минтруда Ольги Баталиной.

Соответствующее решение было принято ЦИК России на заседании в среду,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Карпов работал в Госдуме VI и VII созывов во фракции "Единая Россия".

Баталина была избрана депутатом Госдумы на прошедших в сентябре парламентских выборах по региональному списку "Единой России", сложила полномочия в октябре в связи с назначением первым замминистра труда и соцзащиты.

Ещё один депутатский мандат "Единой России", от которого отказался Александр Авдеев в связи с назначением врио губернатора Владимирской области, получил экс-глава Росимущества, первый зампред комитета Госдумы VII созыва по собственности Юрий Петров.

Вакантный мандат партии "Новые люди" Сергея Чудаева был передан бывшему секретарю Воронежского регионального отделения партии, IT-эксперту Антону Ткачеву.

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли одновременно с выборами других уровней с 17 по 19 сентября.