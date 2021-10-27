СМИ: Иран готов провести с тремя европейскими странами переговоры по ядерной сделке

Власти Ирана готовы провести переговоры по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе с представителями Франции, Великобритании и Германии. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в среду телеканал PressTV со ссылкой на источник.

По сведениям канала, Иран предложил Франции, Великобритании и Германии направить своих представителей в Тегеран или направить иранских дипломатов в столицы этих трех стран. Отмечается, что иранская сторона к настоящему моменту не получила какого-либо ответа.

Ожидается, что замглавы иранского МИД Али Багери проведет 27 октября в Брюсселе переговоры с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС, координатором Совместной комиссии по СВПД Энрике Морой. 14 октября они уже провели встречу в Тегеране, в ходе которой обсудили проблему возвращения к ядерной сделке, а также договорились продолжить консультации в Брюсселе.