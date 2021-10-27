Премьер Японии призвал страны АСЕАН консолидировать усилия

Премьер Японии Фумио Кисида принял участие в саммите глав АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в режиме онлайн из своей канцелярии и призвал участников консолидировать усилия для осуществления концепции "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Киодо.

"Необходимо уверенно продвигать усилия, направленные на реализацию (концепции) "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - сказал Кисида.

Он предложил провести специальный саммит организации в Японии в 2023 году в честь 50-летия начала отношений с АСЕАН, что "поднимет отношения Японии и АСЕАН на новую ступень".

В ходе саммита состоится обмен мнениями по вопросу Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках собственной концепции АСЕАН Индо-Тихоокеанского региона.

Как говорили ранее РИА Новости в МИД Японии, Кисида поучаствует в саммитах АСЕАН, АСЕАН+3, Восточной Азии. В ходе встреч состоится обмен мнениями по вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления экономики, по проблемам вокруг Северной Кореи, Восточно-Китайского моря, Мьянмы и региональной повестке. Население АСЕАН составляет 670 миллионов человек, что делает регион "мировым центром развития", который находится посередине Индо-Тихоокеанского региона. С этим связано повышенное внимание Японии к вопросам реализации "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона".