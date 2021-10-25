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Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля

Из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн опасного картофеля

Грузинские пограничники на таможенном посту "Сарпи"(грузино-турецкая граница) не пропустили грузовую фуру, загруженную 25 тысячами килограммов картофеля. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении службы доходов Минфина Грузии.

При проведении фитосанитарной проверки специалисты обнаружили в картофеле опасные вредные организмы.

После этого весь картофель был отправлен обратно в Турцию.


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