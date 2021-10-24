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Состоялась интронизация 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского

Состоялась интронизация 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского

24 октября состоялась интронизация новоизбранного 21-го Армянского Католикоса-Патриарха Дома Киликийского, получившего имя Рафаэль Петрос XXI.

Как  передает Арменпресс, на церемонии присутствовали нунции  Его Святейшество Католикоса Всех Армян Гарегина II и Католикоса Великого Дома Киликийского Арама I, представитель Папского нунция в Ливане, армянское и иностранное духовенство, Святые Отцы, добродетельные сестры, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении Ваагн Атабекян представитель Президента Ливанской Республики, представители сестринских церквей, верующие и другие официальные лица.

Церемонию интронизации возглавил губернатор Армянского Католического патриархата и предстоятель Верийской епархии архиепископ Петрос Мириатян вместе с отцами Синода. 

В результате выборов в Епископальный синод Армянской католической церкви 23 сентября 21-м армянским Католикосом-Патриархом был избран  Рафаэль Арчепс Минасян. 

Новоизбранный Католикос Патриарх принял Преосвященного Его Святейшества принял имя Рафаэль Петрос  XXI.

Рафаэль Петрос XXI  являлся главой епархий Армении, Грузии, России, Украины и Восточной Европы, президентом   благотворительной неправительственной организации «Каритас». 

 

Арменуи Мхоян

 

 


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