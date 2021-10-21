Председатель КГД и генеральный директор Таможенной службы Кубы обсудили вопросы  таможенного сотрудничества

В рамках Международного таможенного форума, проходящего в Москве, по инициативе Таможенной службы Республики Куба, 21 октября состоялась встреча председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Рустама Бадасяна с генеральным директором Таможенной службы Республики Куба Нельсоном Кордовес Рейесом.

Как передает «Арменпресс», в КГД сообщили, что обсуждались вопросы сотрудничества между таможнями двух стран. Была достигнута предварительная договоренность об инициировании процесса подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в области таможенного дела, которое заложит основу для более тесного сотрудничества и установления упрощенных процедур обмена информацией и данными.

В ходе встречи были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.