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НАТО объявит о создании фонда военных инноваций в €1 млрд

НАТО объявит о создании фонда военных инноваций в €1 млрд

Министры обороны НАТО примут в четверг стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на €1 млрд. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс

"Министры обороны примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в €1 млрд", - сказал Столтенберг.

Министры обороны НАТО утвердят на встрече в Брюсселе глобальный план обороны Европы, сообщил Столтенберг.

 


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