Не менее 88 человек погибли в Непале из-за последствий ливней

По меньшей мере 88 человек погибли и 30 пропали без вести в Непале за последние трое суток из-за оползней и наводнений, вызванных сильными дождями. Об этом в четверг сообщил информационный портал Nepal Live Today со ссылкой на Министерство внутренних дел Непала.

По данным издания, 21 октября число жертв увеличилось на 11 человек. При этом 20 октября погибли 63 человека, 19 октября - 14 жителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс․

Отмечается, что 27 человек из 88 погибли в округе Пантчхар в провинции № 1 на востоке страны.

Как сообщает информационный портал, 21 октября метеорологические условия начнут улучшаться.

Ранее также сообщалось о 52 погибших из-за муссонных ливней на севере Индии.