Экс-президент США Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы

Бывший президент США Билл Клинтон в первом после выписки из больницы видеообращении сообщил, что чувствует себя отлично. Видеозапись он разместил в среду на своей странице в Twitter.

"Я очень рад возвращению домой. Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой", - сказал Клинтон. Он выразил благодарность персоналу медицинского центра UC Irvine, где проходил лечение, и рекомендовал населению заботиться о своем здоровье,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

42-й президент США (занимал пост в 1993-2001 годы) был госпитализирован в штате Калифорния 12 октября, однако об этом стало известно только двумя днями позднее. Согласно данным телекомпании CNN, у 75-летнего Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая затем попала в кровеносную систему, но была вовремя обнаружена. 17 октября он был выписан из больницы. Как ранее сообщил его представитель Анхель Уренья, Клинтон планирует вернуться домой в Нью-Йорк для завершения курса приема антибиотиков.