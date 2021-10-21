Европейские индексы выросли - 20-10-21
МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 15522.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 6705.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7223.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.25% и составил 1904.77 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 12:26 МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
- 12:13 Не менее 88 человек погибли в Непале из-за последствий ливней
- 11:53 Аршак Асланян назначен заместителем министра экономики, Варос Симонян освобожден с должности
- 11:48 Экс-президент США Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы
- 11:38 В России выявили новую мутацию коронавируса AY.4.2
- 11:24 Уровень воды в озере Севан снизился на 10 см
- 11:13 Депутат НС Арцаха считает, что социальные программы для перемещенных лиц не адресованы
- 11:12 Кинопоказы, выставки, концерты: в Ереване пройдут Дни польской культуры
- 11:10 В Армении подтверждено 2 603 новых случаев заражения COVID-19
- 10:33 Посол Армении представил парламентариям Великобритании вопрос армянских пленных в Азербайджане
- 10:31 Tesla в III квартале зафиксировала рекордные чистую прибыль и выручку
- 10:23 Лидер «Yerevan open» - шахматист из Украины
- 10:20 Председатель ГА ООН призвал страны помочь с решением гуманитарного кризиса в Афганистане
- 09:53 Многим странам неизвестно о борьбе Ирана с наркобизнесом: отклик посольства ИРИ в Армении на заявление Алиева
- 09:45 Армен Саргсян, назначенный послом Армении в Катаре, вручил копии верительных грамот
- 09:30 Судебный процесс в Гааге для формирования верного международного восприятия вопроса Арцаха: Егише Киракосян
- 09:12 Цены на нефть выросли - 20-10-21
- 09:11 Европейские индексы выросли - 20-10-21
- 09:09 Американские индексы - 20-10-21
- 09:08 Цены на цветные металлы - 20-10-21
- 09:07 Цены на драгоценные металлы выросли - 20-10-21
- 20.10-22:19 Состоялось заседание Рабочей группы во главе с вице-премьерами Армении, РФ и Азербайджана
- 20.10-21:59 Армения заинтересована в продвижении межпарламентского сотрудничества с Грецией
- 20.10-21:58 В Британии признали распространение в стране нового штамма COVID-19
- 20.10-21:36 Прогноз о понижении температуры в ближайшие дни относится только к ночным часам: Суренян
21:38, 14.10.2021
Просмотрели 2863 раз По требованию Армении все манекены и каски уже убраны из «парка трофеев» в Баку
11:11, 16.10.2021
Просмотрели 1881 раз Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева
21:54, 15.10.2021
Просмотрели 1801 раз Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева
11:58, 15.10.2021
Просмотрели 1477 раз ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет
15:22, 15.10.2021
Просмотрели 1344 раз Изменилось направление выстрелов - в качестве мишени уже люди: СНБ Арцаха распространила видеоматериал