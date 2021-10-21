Европейские индексы выросли - 20-10-21

МОСКВА, 21 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.05% и составил 15522.92 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.54% и составил 6705.61 пункта, британский FTSE вырос на 0.08% и составил 7223.10 пункта, а российский RTSI вырос на 0.25% и составил 1904.77 пункта.