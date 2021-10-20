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Новоназначенный посол Мальты вручил копию верительных грамот замглаве МИД Армении

Новоназначенный посол Мальты вручил копию верительных грамот замглаве МИД Армении

Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 20 октября принял новоназначенного посла Республики Мальта в Республике Армения Джорджа А. Саида Замита (резиденция в Валетте) по случаю вручения копии верительных грамот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной и продуктивной работы.

Выразив благодарность за прием и наилучшие пожелания, посол отметил, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя странами. 

Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-мальтийских отношений, в том числе перспективы формирования повестки сотрудничества в двусторонней политической, экономической, научной и образовательной сферах.


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