Новоназначенный посол Мальты вручил копию верительных грамот замглаве МИД Армении
Заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян 20 октября принял новоназначенного посла Республики Мальта в Республике Армения Джорджа А. Саида Замита (резиденция в Валетте) по случаю вручения копии верительных грамот.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, заместитель министра иностранных дел поздравил посла с назначением и пожелал плодотворной и продуктивной работы.
Выразив благодарность за прием и наилучшие пожелания, посол отметил, что приложит все усилия для углубления и укрепления отношений между двумя странами.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, касающихся армяно-мальтийских отношений, в том числе перспективы формирования повестки сотрудничества в двусторонней политической, экономической, научной и образовательной сферах.
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