Азиатские индексы - 20-10-21

ТОКИО, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 29255.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 2027.67 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3587.00 пункта, а HANG SENG вырос на 1.35% и составил 26136.02 пункта.