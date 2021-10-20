Азиатские индексы - 20-10-21
ТОКИО, 20 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 20 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.14% и составил 29255.55 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.05% и составил 2027.67 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.17% и составил 3587.00 пункта, а HANG SENG вырос на 1.35% и составил 26136.02 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 17:37 Президента Бразилии могут обвинить в массовых убийствах из-за смертей от COVID-19
- 17:30 Глава «Росатома» посетит Армению, чтобы обсудить строительство новой атомной электростанции
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-10-21
- 17:16 Азиатские индексы - 20-10-21
- 17:15 Президент Армен Саркисян принял верительные грамоты новоназначенного посла Мальты
- 16:51 NYP: администрация США тайно переправляет детей-мигрантов
- 16:36 Готовить конкурентоспособные кадры, распространять в Армении французскую культуру: ФАЦПО отмечает свое 20-летие
- 16:25 В вопросе урегулирования карабахского конфликта Великобритания поддерживает формат МГ ОБСЕ: Джон Галагер
- 16:21 Телекомпании из 41 страны примут участие в "Евровидении" в Турине
- 16:02 Президент Арцаха посетил общину Тагавард Мартунинского района
- 16:01 В Японии произошло извержение вулкана Асо
- 15:44 Ереванский Русский театр на фестивале «Соотечественники» представит спектакль «Проделки Скапена»
- 15:33 Инфляция в зоне евро в сентябре установила рекорд с кризиса 2008 года
- 15:20 КГД опубликовал список 1 000 крупных налогоплательщиков за 9 месяцев текущего года
- 15:17 Глава МВД Афганистана пообещал участки семьям террористов-смертников
- 15:05 Представители ЗПЧ посетили лиц, вернувшихся накануне из плена в Азербайджане
- 14:50 Члены делегации Совета Европы посетили Мемориал Геноцида армян
- 14:46 Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
- 14:41 Армен Саргсяну верительные грамоты вручил первый посол Сьера Леоне в Армении
- 14:40 На острове Пальма произошло самое сильное с начала извержения вулкана землетрясение
- 13:59 Эванс предложение Армана Татояна о создании демилитаризованной зоны на границе Армении считает вполне оправданным
- 13:42 Температура воздуха в ближайшие дни резко понизится
- 13:35 Американские хирурги успешно пересадили человеку почку свиньи
- 13:25 Для организации похорон Вано Сирадегяна будет создана правительственная комиссия
- 13:21 Сергей Безруков заразился коронавирусом
21:38, 14.10.2021
Просмотрели 2795 раз По требованию Армении все манекены и каски уже убраны из «парка трофеев» в Баку
11:11, 16.10.2021
Просмотрели 1824 раз Жесткий ответ секретаря Высшего совета национальной безопасности Иранана заявление Алиева
21:54, 15.10.2021
Просмотрели 1776 раз Баку получит достойный ответ: Иран ответил на заявления Алиева
11:58, 15.10.2021
Просмотрели 1445 раз ВС Азербайджана открыли огонь по санитарной машине Армии обороны Арцаха: пострадавших нет
15:22, 15.10.2021
Просмотрели 1309 раз Изменилось направление выстрелов - в качестве мишени уже люди: СНБ Арцаха распространила видеоматериал