Министр обороны США прибыл в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл во вторник в Украину в рамках рабочего визита.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу главы Пентагона в Твиттере.

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины - и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - говорится в посте.

Ожидается, что Ллойд Остин встретится с министром обороны Украины Андреем Тараном. Во время встречи стороны обсудят вопросы практической реализации достигнутых договоренностей и перспективы двустороннего сотрудничества, прогресс имплементации оборонной реформы в нашем государстве, призванной на реализацию евроатлантических устремлений Украины, а также вопросы безопасности в Черноморском регионе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Укринформ.

В этот же день состоится встреча Президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином, во время которой обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и сотрудничества в сфере региональной безопасности.

Как сообщал Укринформ, в начале сентября в рамках рабочего визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки подписан ряд важных документов, в частности, Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества. Три соглашения на общую сумму 2,5 млрд долл. США заключил государственный концерн «Укроборонпром». Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.