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Сокращена сумма для проведения Олимпийских игр в Париже

Сокращена сумма для проведения Олимпийских игр в Париже

В связи с тяжелым финансовым положением, вызванным пандемией, МОК и Оргкомитет Олимпиады Париж-2024 приняли решение сократить расходы на проведение Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Армении. Количество олимпийцев будет сокращено до 10 500 человек. Это на 1 000 меньше, чем в Токио. Уменьшится и количество членов официальных делегаций.

Впервые в истории Игр в соревнованиях будет участвовать равное количество мужчин и женщин.

 Свой дебют на парижских играх отметят следующие виды спорта: брейкинг, серфинг, скейтбординг и альпинизм. Они понравились любителям спорта на показе в Токио-2020.


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