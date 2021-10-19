На чемпионат мира наши боксеры выезжают с большими надеждами: Карен Агамалян

По словам главного тренера сборной Армении по боксу Карена Агамаляна, члены сборной отправляются на чемпионат мира с большими надеждами.

«Ребята хорошо подготовлены, они в хорошей форме. И на ринге они будут в отличной форме. Они отправляются на чемпионат мира с большими надеждами», - как передает «Арменпресс» сказал Агамалян журналистам. Согласно Агамалану, во всех весовых категориях есть ведущие боксеры.

«На этом чемпионате мира будет горячая борьба, не слабее, чем на Олимпийских играх», - подчеркнул специалист.

Сборная Армении в чемпионате мира, который пройдет в Сербии, примет участие в следующем составе: Сейран Егикян (48 кг), Артур Ованнесян (51 кг), Ваге Бадалян (54 кг), Артур Базеян (57 кг), Карен Тонаканян (60 кг), Ованнес Бачков (63,5 кг), Гурген Мадоян (67 кг), Арман Дарчинян (71 кг), Амбарцум Акопян (80 кг), Нарек Манасян (92 кг) и Давид Чалоян в супертяжелой весовой категории.

На чемпионате мира боксеры выступят в 13 весовых категориях. Армения представила боксеров по 11категориям. Чемпионат мира в этом году будет исключительным. По решению AIBA чемпионы получат по 100 000 долларов США, серебряные призеру по 50 000, а бронзовые призеры по 25 000.

В чемпионате примут участие 650 боксеров из 105 стран мира.