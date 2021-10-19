Землетрясение произошло у берегов Греции и Турции

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник у побережья Греции. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр располагался в 308 км к востоку от города Ираклион на острове Крит (население около 137 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 60 км.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о землетрясении магнитудой 6 на юге страны.

По его данным, эпицентр землетрясения находился на глубине 36 км в Средиземном море в 190 км от курортного города Каш провинции Анталья.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.