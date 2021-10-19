Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

В Лиге чемпионов в группах A, B, C, D состоятся матчи 3-го тура

В Лиге чемпионов в группах A, B, C, D состоятся матчи 3-го тура

В рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу состоятся матчи 3-го тура.

Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят команды групп A, B, C, D.

В группе А сразятся пары ПСЖ - «РБ Лейпциг», «Брюгге» - «Манчестер Сити».

«Атлетико» - «Ливерпуль», «Порто» - «Милан» сыграют в группе B.

В группе C  «Аякс» - «Боруссия Дортмунд»,  «Бешикташ» - «Спортинг».

В группе D «Интер» примет тираспольский «Шериф», донецкий «Шахтер» примет «Реал».

Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]