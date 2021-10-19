В Лиге чемпионов в группах A, B, C, D состоятся матчи 3-го тура
10:02, 19 Октябрь, 2021
В рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу состоятся матчи 3-го тура.
Как передает «Арменпресс», в борьбу вступят команды групп A, B, C, D.
В группе А сразятся пары ПСЖ - «РБ Лейпциг», «Брюгге» - «Манчестер Сити».
«Атлетико» - «Ливерпуль», «Порто» - «Милан» сыграют в группе B.
В группе C «Аякс» - «Боруссия Дортмунд», «Бешикташ» - «Спортинг».
В группе D «Интер» примет тираспольский «Шериф», донецкий «Шахтер» примет «Реал».
Основная часть матчей начнется в 23:00 по ереванскому времени.
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