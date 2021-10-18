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Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев

Спецпредставитель ЕС по правам человека прибыл в Киев

Специальный представитель ЕС по правам человека Эмон Гилмор прибыл в Киев с первым официальным визитом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Укринформ, об этом Гилмор сообщил в Твиттере.

«Сегодня в Киеве начинаю мой первый официальный визит в Украину. Впереди - насыщенный день в этом прекрасном городе », - написал он.

Как сообщалось, 27 мая, в рамках визита в Брюссель, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников встретился со Специальным представителем ЕС по правам человека Эмоном Гилмором и пообещал сделать все возможное, чтобы помочь спецпредставителю ЕС во время визита в Украину посетить админграницу с временно оккупированным Крымом.


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