Байден и его жена нарушили масочный режим в Вашингтоне

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл нарушили требование мэра города Вашингтон, согласно которому люди обязаны носить защитные медицинские маски в помещениях вне зависимости от того, есть ли у них прививки от коронавируса․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox со ссылкой на видеозапись из соцсетей.

На видео видно, как Байдены проходят по залу вашингтонского ресторана без масок в окружении охраны президента и сотрудников заведения с масками на лицах. При этом Байден несет медицинскую маску в руках.

По данным телеканала, за нарушение заведениями требования полагаются разного рода санкции, от штрафов до лишения лицензии. Однако, согласно исполнительному указу мэра города, его положения не распространяются на "людей из федерального правительства, ...в то время как эти люди находятся при исполнении служебных обязанностей".