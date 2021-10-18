В древней Олимпии зажгут огонь Олимпийских игр Пекина

В Греции, в Олимпии зажжется огонь зимних Олимпийских игр Пекина.

Как сообщает «Арменпресс», уже во второй раз за всю историю Олимпийских игр церемония зажжения огня пройдет без зрителей. Это обусловлено пандемией. Греческий горнолыжник Иоаннис Антониу станет первым факелоносцем зимней олимпийской эстафеты 2022 г.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин в истории Олимпиад - первый город, принимавший и зимние и летние игры. В Играх примут участие более 4 000 спортсменов из 95 стран мира. Будет разыграно 109 комплектов медалей по 7 видам спорта.