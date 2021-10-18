Лидирует «Арарат-Армения»

Лидером чемпионата Армении по футболу является «Арарат-Армения».

Как сообщает «Арменпресс», после 9-го тура чемпионата Армении по футболу «Арарат-Армения» набрала 25 очков. У находящегося на втором месте «Арарата» 18 очков. Пюник и Севан с 15 очками занимают 3-4 места. У «Ноа» 13 очков. «Урарту» набрал 10 очков. «Нораванк» и «Ван» набрали по 8 очков. Действующий чемпион Армении «Алашкерт» - предпоследний с 6 очками, у ЦСКА всего 3 очка.

Матчи 10-го тура чемпионата состоятся 21, 22 и 24 октября.