В Кандагаре произошел взрыв у мечети

Мощный взрыв прогремел в пятницу возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции. Как сообщил местный телеканал TOLOnews, в результате инцидента есть погибшие и раненые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает агентство Asvaka, инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Другие подробности случившегося пока не приводятся.