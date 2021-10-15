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В Кандагаре произошел взрыв у мечети

В Кандагаре произошел взрыв у мечети

Мощный взрыв прогремел в пятницу возле шиитской мечети Биби-Фатима в городе Кандагар, административном центре одноименной провинции. Как сообщил местный телеканал TOLOnews, в результате инцидента есть погибшие и раненые,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает агентство Asvaka, инцидент произошел в квартале Имам-Баргах. Другие подробности случившегося пока не приводятся.


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