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Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил второй пилотируемый полет

Космический корабль New Shepard американской компании Blue Origin успешно провел в среду второй пилотируемый суборбитальный полет. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, трансляция велась на сайте компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.

Пуск ракеты-носителя был осуществлен в 09:50 по местному времени с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас). New Shepard в рамках суборбитального полета поднялся на высоту свыше 100 км, на которой четыре пассажира корабля оказались в состоянии невесомости. Незадолго до этого произошло отделение ракеты-носителя, которая штатно совершила посадку на площадке космодрома. Сам корабль спустя несколько минут также приземлился при помощи парашютов в нескольких км от ракеты.

Весь полет занял чуть более 10 минут. "Приветствуем новых астронавтов", - сказала диктор после приземления капсулы.

Одним из четырех пассажиров New Shepard стал актер Уильям Шатнер, сыгравший главную роль в сериале "Звездный путь" (Star Trek, 1966-1969). 90-летний артист стал самым пожилым человеком, когда-либо побывавшим в космосе. "Я никогда не ожидал почувствовать такого", - сказал Шатнер после приземления. Вместе с ним на борту корабля находились вице-президент Blue Origin по миссиям и полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и соучредитель американской компании Planet Labs Крис Бошуизен, а также вице-председатель подразделения компании Dassault Systèmes Глен де Врис.

Изначально пуск планировалось осуществить в минувший вторник, однако специалисты компании перенесли его на сутки из-за сильных ветров в районе запуска. Перед вылетом Безос лично закрыл люк капсулы, а после приземления был одним из первых, кто встретил космических туристов, после чего открыл бутылку шампанского. "Я никогда не ожидал почувствовать такого", - сказал Шатнер после приземления.

20 июля состоялся первый пассажирский полет корабля, на борту которого был в том числе основатель Blue Origin, миллиардер Джефф Безос. Вместе с одним из самых богатых людей на планете в полет тогда отправились его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов.


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