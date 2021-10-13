Дорога республиканского значения Татев-Агван, обходящая участок Горис-Капан, будет готова к концу года

В настоящее время идет реконструкция автомагистрали республиканского значения Татев-Агван. В конце 2021 года в эксплуатацию будет сдана улучшенная дорога государственного значения Татев-Агван, в обход участка М-2 Горис-Капан. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщил министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян.

«Вчера поздно вечером я осмотрел строительные работы на участке дороги Татев-Агван и убедился, что проделан максимум работы, чтобы завершить работы в срок. На реконструкцию 43 км дороги Татев-Агван из бюджета выделено 5,25 млрд драмов», - написал министр.

Он отметил, что в 2021 году строительные работы велись на участке общей протяженностью в 43 км. Реконструкция 12,5 км началась в 2020 году, эти работы уже завершены.

По словам министра, реконструкция 17,5 км началась в 2021 году. Окончание работ на этом участке назначено на конец текущего года. Реконструкция еще одного 13-километрового участка дороги, начавшаяся этим летом, уже находится в завершающей стадии.