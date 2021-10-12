Пленные должны вернуться в первую очередь, до открытия дорог: Ален Симонян

Вопрос возвращения армянских военнопленных, незаконно содержащихся в Азербайджане, для властей Армении является одним из важнейших. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Парламенте заявил председатель НС Ален Симонян.

«Военнопленные уже давно должны были вернуться. Азербайджан фактически не выполняют взятые на себя обязательства, приводя различные ложные оправдания», - сказал Симонян.

Председатель НС подчеркнул, что восприятие российскими коллегами этого вопроса такое же. Пункт 8 заявления от 9 ноября, предполагающий возвращение всех задержанных, должен быть выполнен безоговорочно.

«Сегодня, когда мы говорим об открытии дорог, об отношениях, о мире, мы всегда должны говорить, что до открытия этих дорог должны вернуться наши военнопленные», - сказал он.

В России Симонян по этому вопросу имел встречи с конкретными людьми. «Есть информация о женщине-военнопленной. К сожалению, азербайджанская сторона не подтверждает эту информацию. Сегодня у меня встреча с представителями Красного Креста, я должен обсудить с ними именно этот вопрос. Я очень надеюсь и уверен, что в ближайшем будущем мы сможем понятие военнопленный оставить в прошлом. В любом случае, мы делаем все, это для нас одна из первых задач», - заверил председатель НС.

Азербайджан, несмотря на свое обязательство по трехстороннему заявлению от 9 ноября, по-прежнему отказывается вернуть всех армянских пленных.