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Ален Симонян выразил соболезнования председателю Парламента Грузии

Ален Симонян выразил соболезнования председателю Парламента Грузии

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян по поводу обрушения жилого дома в Батуми выразил спикеру Парламента Грузии Кахе Кучаве свои соболезнования.

Как сообщает «Арменпресс», в послании соболезнования, в частности, говорится:

«С глубоким сожалением узнал об обрушении жилого дома в Батуми, повлекшем человеческие жертвы и ранения.

Шлю слова соболезнования и сожаления Вам, родным и близким погибших. Раненым хочу пожелать скорейшего выздоровления».


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