Ален Симонян выразил соболезнования председателю Парламента Грузии

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян по поводу обрушения жилого дома в Батуми выразил спикеру Парламента Грузии Кахе Кучаве свои соболезнования.

Как сообщает «Арменпресс», в послании соболезнования, в частности, говорится:

«С глубоким сожалением узнал об обрушении жилого дома в Батуми, повлекшем человеческие жертвы и ранения.

Шлю слова соболезнования и сожаления Вам, родным и близким погибших. Раненым хочу пожелать скорейшего выздоровления».