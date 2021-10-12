Ален Симонян выразил соболезнования председателю Парламента Грузии
13:57, 12 Октябрь, 2021
Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян по поводу обрушения жилого дома в Батуми выразил спикеру Парламента Грузии Кахе Кучаве свои соболезнования.
Как сообщает «Арменпресс», в послании соболезнования, в частности, говорится:
«С глубоким сожалением узнал об обрушении жилого дома в Батуми, повлекшем человеческие жертвы и ранения.
Шлю слова соболезнования и сожаления Вам, родным и близким погибших. Раненым хочу пожелать скорейшего выздоровления».
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