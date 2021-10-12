Между Арменией и Святым Престолом подписан меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

Президент Республики Армения Армен Саргсян, находящийся с официальным визитом в Риме, в Ватикане посетил Папский совет Святого Престола по культуре, встретился с председателем Папского совета кардиналом Джанфранко Равази.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из Президентского дворца РА, отметив, что на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Святым Престолом и Арменией и развития межцерковных отношений. Президент Саргсян подчеркнул, что существует большой потенциал для углубления сотрудничества между Святым Престолом и Арменией в сферах сохранения культурного, образовательного и исторического наследия.

Собеседники с удовлетворением отметили насыщенную повестку дня межцерковных отношений.

Касаясь развития межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом, президент Армении и кардинал Джанфранко Равази отметили, что подписание меморандума о сотрудничестве по вопросам культуры предоставит возможность для проведения совместных исследований в истории и культуре.

«Мы надеемся, что меморандум будет стимулировать более тесные связи между Святым Престолом и Арменией в области культуры, науки, археологии, теологии, также и сотрудничество между Армянской Апостольской церковью и Римской Католической церковью», - сказал президент Саргсян.

После встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области культуры между Министерством образования, науки, культуры и спорта Республики Армения и Папским советом Святого Престола. Его подписали послом Республики Армения в Святом Престоле, Карен Назарян.