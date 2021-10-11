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Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару

Курс турецкой лиры обновил рекордный минимум по отношению к доллару

Курс турецкой валюты упал в понедельник до 9,00 лир за доллар, пройдя предыдущий рекордный минимум (8,95), который был зафиксирован 29 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ослабление национальной валюты Турции продолжается с осени прошлого года. Тогда, по версии агентства, это произошло из-за того, что Анкара была втянута в конфликт между Азербайджаном и Арменией.


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