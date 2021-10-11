Александер Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел Александера Шалленберга к присяге в качестве канцлера Австрии после ухода с этого поста Себастьяна Курца. Церемония состоялась в понедельник в канцелярии главы государства в Вене, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Экс-глава МИД Австрии Шалленберг стал новым канцлером республики, представляющим консервативную Австрийскую народную партию (АНП). Ван дер Беллен также освободил от должности канцлера Себастьяна Курца.

Вместо Шалленберга министром иностранных дел президент назначил Михаэля Линхарта. Линхарт с 2018 года служил послом республики во Франции. До этого на протяжении долгого времени он был вторым лицом в МИД Австрии - генеральным секретарем внешнеполитического ведомства.

Шалленберг родился 20 июня 1969 года в Берне (Швейцария) в семье австрийского дипломата (посла) дворянского происхождения Вольфганга Шалленберга. Вырос в Индии, Испании и Франции, где находился из-за командировок отца. Юрист по образованию, учился в университетах Вены и Парижа. С 1997 года работает в системе МИД Австрии.

9 октября Курц объявил, что из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием оставляет пост канцлера Австрии, но остается лидером АНП и займет кресло председателя ее фракции в Национальном совете (нижняя палата парламента). Вице-канцлер и лидер "Зеленых" (младший партнер по правительственной коалиции) Вернер Коглер приветствовал решение Курца и заявил о согласии продолжить работу коалиционного правительства под руководством Шалленберга.