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В Ерасхе выстрелом азербайджанских ВС ранен армянский военнослужащий

В Ерасхе выстрелом азербайджанских ВС ранен армянский военнослужащий

В Араратском районе Армении, в частности, на участке Ерасх   армяно-азербайджанской границы, выстрелами частей Вооруженных сил Азербайджана в направлении армянских позиций ранен рядовой Мисак Варданович Хачатрян, военнослужащий-контрактник N-ской войсковой части Министерства обороны РА. 

Случай произошел 9 октября около 12:50 часов. 

Об этом  Арменпресс  сообщили в Минобороны РА. 

Минобороны сообщает, что жизни солдата ничего не угрожает.


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