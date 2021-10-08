Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 52

Число пострадавших в результате произошедшего в четверг землетрясения магнитудой 5,9 в столичном регионе Японии возросло до 52. Об этом в пятницу сообщило агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при министерстве по административным делам и коммуникациям страны.

Большинство пострадавших получили ушибы и ссадины в результате падений во время подземных толчков, однако есть несколько человек с серьезными травмами - переломами или сильными повреждениями из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

К настоящему времени движение на большинстве железнодорожных веток столичного региона и веток метро восстановлено. Однако практически повсеместно отмечены сбои и опоздания в движении транспорта, на станциях выстроились очереди длиной в сотни метров. Во время утреннего часа пик на линии не вышли более 140 поездов, что помешало вовремя прибыть на место почти 130 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Изначально было объявлено о магнитуде 6,1, однако позднее национальное метеорологическое управление скорректировало данные. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг залегал на глубине 75 км. Угроза цунами не объявлялась, местные сейсмологи предупреждают о возможности сильных повторных землетрясений. Нештатных ситуаций на японских атомных объектах в результате удара стихии зафиксировано не было.