Оперативную связь с Азербайджаном обеспечивал Артур Ванецян: Пашинян ответил Анне Мкртчян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, коснувшись обвинения депутата от фракции «Честь имею» Анны Мкртчян в том, что Пашинян «находился в предательской оперативной связи с главой Азербайджана», напомнил, что эту связь обеспечивал тогдашний директор Службы национальной безопасности и действующий руководитель фракции «Честь имею» Артур Ванецян. Как сообщает Арменпресс, Мкртчян отметила, что Никол Пашинян использовал оперативную связь для обещаний и тайных договоренностей с азербайджанской стороной.

«Эту оперативную связь обеспечил глава вашей фракции, идите в комнату вашей фракции, допросите его, пытайте, пусть признается, о чем и с кем он договаривался. Если он договорился на измену, то мне об этом он не докладывал. Если он докладывал об этом вам, то это его личная инициатива.

И я считаю, что наши органы национальной безопасности должны заняться главой вашей фракции и вами, понять, о каких предательских договоренностях вы говорите», - сказал он.

Мкртчян отметила, что об оперативной связи заявлял Пашинян, а не она. «Вы сказали, что контакты не ограничиваются форматом сопредседателей Минской группы, но у Вас есть контакты с главой вражеского государства. Что касается предательства и заговора, думаю, никто не может рассказать об этом лучше вас», - сказала депутат.

Пашинян ответил: «Никто не может сказать о предательстве лучше, чем я. И я рассказал нашему народу о предательстве, заговоре. Народ откликнулся, и я надеюсь, у правоохранительных органов будет возможность заняться этим вопросом».

Премьер-министр отметил, что функция правоохранительных органов Армении - заниматься всеми без исключения. «И я повторяю еще раз, что эта «предательская тайная связь» была обеспечена главой вашей фракции, идите и спросите его, о каких 5 миллиардах была речь и что случилось с этими 5 миллиардами. Почему наши правоохранительные органы не занимаются этими 5 миллиардами, может, у них были договоренности за моей спиной», - сказал он.