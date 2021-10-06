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Состоялось заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ

Состоялось заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ

В административном комплексе министерства обороны Армении 6 октября состоялось заседание Координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников СНГ.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в заседании приняли участие представители секретариата Совета министров обороны СНГ, вооруженных сил Армении, России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

На заседании были обсуждены вопросы военного сотрудничества, достигнуты договоренности, подписан ряд документов.


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