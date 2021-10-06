Началась встреча президентов Армении и Италии

В Квиринальском дворце при участии почетного караула, военного оркестра, военнослужащих различных подразделений Вооруженных сил Италии состоялась официальная церемония встречи президента Республики Армения Армена Саргсяна, находящегося в Италии с государственным визитом. Армена Саргсяна принял президент Италии Серджио Маттарелла. После исполнения государственных гимнов Армении и Италии над Квиринальским дворцом был поднят государственный флаг Республики Армения.

После фотосъемки началась встреча президента Республики Армения Армена Саргсяна и президента Италии Серджио Маттареллы. После приватной беседы лидеров двух стран пройдет встреча в расширенном составе.

Как передает корреспондент «Арменпресс» из Рима, президента сопровождают министр юстиции РА Карен Андреасян, председатель Центрального банка Армении Мартын Галстян, чрезвычайный и полномочный посол РА в Италии Цовинар Амбарцумян, советник президента Рубен Карапетян и другие.

Будут обсуждаться вопросы, связанные с углублением двусторонних отношений, расширением взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, региональными проблемами и событиями, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи президенты выступят с заявлением для прессы.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Итальянской Республикой установлены 17 марта 1992 года.

За 30-летнюю историю Республики Армения это первый государственный визит президента Армении в Италию.