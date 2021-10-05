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Президент Арцаха принял родственников учителей, погибших во время войны 2020 года

Президент Арцаха принял родственников учителей, погибших во время войны 2020 года

По случаю Дня учителя 5 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял родственников учителей, погибших во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, выразив родным погибших глубокие соболезнования и слова поддержки, глава государства подчеркнул, что они всегда будут в центре внимания государства.

«44-дневная война отняла у нас наших храбрых ребят. Многие ваши коллеги, ученики и родственники были в числе преданных сынов Родины. Они погибли, чтобы Арцах устоял, чтобы будущие поколения могли достойно жить на своей родной земле», - сказал Араик Арутюнян.

Во встрече приняла участие министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лусине Караханян.


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