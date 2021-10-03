Готов взять с собой все имеющиеся у нас карты и призываю президента Азербайджана вернуть всех наших пленных: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил свою готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и коснулся вопроса возвращения пленных и передачи карт минных полей. Об этом премьер-министр заявил на встрече с представителями армянской общины Вильнюса, отвечая на вопрос одного из присутствующих.

«Президент Азербайджана объявил, что он готов встретиться со мной. Я еще в июле объявил, что мы готовы к встречам на высоком и высочайшем уровне, что означает, что мы готовы встретиться на уровне министров иностранных дел и на уровне премьер-министра. Выступая на Генассамблее ООН, я заявил, что проблема Нагорного Карабаха ждет своего разрешения. Могу сказать, что мы уже несколько раз приветствовали заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которых они неоднократно говорили о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта и восстановления мирного процесса», - сказал Никол Пашинян.

В этом контексте премьер-министр отметил, что он по-прежнему заявляет о своей готовности к встрече с президентом Азербайджана. «На ваш конкретный вопрос я могу дать следующий ответ․ На предстоящую встречу готов взять с собой те карты, о которых идет речь, которые, практически, не разделяют Вооруженные силы Армении и Азербайджана, то есть не имеют военного значения безопасности, а имеют только гуманитарное значение, так как это карты территорий, находящихся в тылу Вооруженных сил Азербайджана.

Я готов взять с собой все карты, которые у нас есть. И призываю президента Азербайджана взять с собой всех наших пленных.

Президент Азербайджана сетует на плохое качество тех карт, которые мы передали ранее. И мы делаем два вывода. Первый: мы дали имеющиеся у нас карты, не так, что карты хорошего качества оставили у нас, и дали плохие карты. Я не исключаю и знаю также, что есть проблема, связанная с качеством карт, потому что качество карты зависит от качества картографа, то есть его профессиональных навыков. И мы искренни, открыты, мы не намерены обманывать, потому что здесь речь не только об Азербайджане, но и о наших коллегах посредников, которые являются нашими дружественными странами, нашими партнерами. Это нам не придаст чести, в этой ситуации попытаться сделать что-то другое.

Мы дали те карты, которые у нас есть, другие карты, имею в виду, в плане уже переданных территорий, других карт просто нет. И это факт, и это нужно принять как реальность. Что касается доверия, то очевидно, что в этой ситуации Азербайджан не доверяет нам, мы не доверяем Азербайджану, вся проблема в том, чтобы попытаться продвигаться маленькими шагами, чтобы сформировать хоть какое-то доверие. Это доверие так важно для того, чтобы мы смогли скорее решить гуманитарные вопросы, и как можно скорее вернуть наших пленных братьев в свои семьи», - сказал Никол Пашинян.