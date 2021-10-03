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Изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана. Заявление депутатов парламента ИРИ

Изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана. Заявление депутатов парламента ИРИ

Депутаты парламента Ирана распространили совместное заявление - в поддержку военных учений на северо-западе страны.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт isna.ir,   в заявлении  парламентариев говорится:

«Любые геополитические изменения в регионе, изменение границ соседних стран - это красная линия Ирана, и мы не замедлим с ответом на действия чужих. В то же время мы не потерпим, чтобы территория какой-либо страны обслуживала деятельность сионистского режима. Учения «Покорители Хайбара» вдоль Аракса - это сигнал силы и мира и предупреждение сионистскому режиму.

Наши отношения с соседними странами, в том числе с братским Азербайджаном, давние и устойчивые. Провокации врагов не разрушат это  единство и братство. Иран неоднократно доказывал свое братство и добрососедство по отношению к соседним странам, в том числе и к Азербайджану. Заявления некоторых, вызывающие раскол, противоречат принципам добрососедства, и ожидается, что Азербайджан как можно скорее станет бороться с такими заявлениями и поведением.

Мы, депутаты парламента Ирана, выражая свою поддержку военным учениям нашей армии, хотим, чтобы Министерство иностранных дел передало предупреждение депутатов правительствам - игрокам на Кавказе».

 

 

 


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