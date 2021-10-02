Известна дата встречи министра ИД Франции и госсекретаря США

5 октября министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Блинкен будет 4-6 октября в Париже для встречи с французским руководством.

А еще ранее Франция спешно отозвала своих послов в США и Австралии для консультаций. Причина - сделанное 15 сентября Австралией, Великобританией и США заявление о создании нового партнерства в области безопасности - AUKUS.

Согласно соглашению, Австралия намерена построить не менее восьми атомных подводных лодок с помощью американских технологий, первая из которых будет в 2036 году, а также пополнить свои вооруженные силы крылатыми ракетами США. С этой целью Австралия расторгла крупнейшее в своей истории оборонное соглашение с Францией. Французская сторона назвала такой шаг «ударом в спину». Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимым подобное поведение среди союзников-партнеров. Французская сторона назвала поведение Великобритании «проявлением оппортунизма».