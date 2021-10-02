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Саакашвили считает свой арест незаконным

Саакашвили считает свой арест незаконным

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал основания для своего ареста незаконными и сфабрикованными. 

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Письмо Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат. 

"Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности... От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках", - заявил в письме Саакашвили, обращаясь к гражданам, участвующим в выборах.

2 октября в Грузии проходят выборыв органы местного самоуправления. 

1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили арестован у себя на родине. Власти заявили, что Саакашвили планировал организовать переворот в стране. 

Адвокат экс-президента заявил, что его клиент объявил голодовку.

 


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