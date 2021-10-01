Состоялся телефонный разговор глав МИД Армении и РФ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 1 октября провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Арарат Мирзоян поздравил Сергея Лаврова с выборами в Государственную Думу.

Собеседники подробно обсудили вопросы армяно-российских отношений, а также международной и региональной повестки дня. Подчеркнута важность регулярных контактов на высоком и высшем уровне.

Министры иностранных дел Армении и РФ коснулись итогов состоявшейся 23 сентября в Нью-Йорке встречи министра иностранных дел Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также встречи глав МИД Армении и Азербайджана с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Арарат Мирзоян подтвердил готовность Армении возобновить полноценный процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе известных принципов и элементов.

Министры иностранных дел двух стран подчеркнули важность реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.

В контексте решения гуманитарных вопросов Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане.

Министры обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений, в том числе с учетом председательства Армении в ОДКБ, а также координацию шагов на международных площадках, включая ООН и ОБСЕ.