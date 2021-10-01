Армения обеспечит чешских бизнесменов и инвесторов всеми условиями: Армяно-чешский бизнес-форум

Армения и Чехия, пытаясь реализовать большой потенциал сотрудничества, прилагают усилия для развития двусторонних экономических и деловых отношений на высоком уровне.

Как передает «Арменпресс», 1 октября Торгово-промышленная палата РА совместно с чешской стороной организовала в Ереване Армяно-чешский бизнес-форум, на официальном открытии которого участие приняли и министры иностранных дел Арарат Мирзоян и Якуб Кулганек.

В своем приветственном слове глава МИД Армении подчеркнул, что армянская сторона поощряет чешских бизнесменов, инвесторов и предоставит им все необходимые условия для ведения бизнеса в Армении.

«Это прекрасная возможность поднять армяно-чешские экономические отношения на качественно новый уровень, установить новые деловые отношения и продолжить плодотворное сотрудничество. Сегодняшний форум - также хорошая возможность поговорить об экономической дипломатии. Модернизация механизмов экономической дипломатии и ее реализация - одно из важных направлений работы Министерства иностранных дел Армении. Это значительно увеличит приток иностранных инвестиций, увеличит объем внешней торговли, будет способствовать процессу обмена передовыми технологиями и опытом, увеличит объем туризма, будет способствовать активизации сотрудничества между армянским и иностранным бизнесом. Принимая во внимание все вышеизложенное, мы призываем создать все условия для более активного участия чешских бизнесменов и инвесторов в Армении. Благоприятная бизнес-среда, осуществленные экономические реформы, созданные условия для инвестиций, безопасность и свобода Армении создают прекрасные предпосылки для иностранных инвестиций», - сказал Арарат Мирзоян.

В этом контексте министр иностранных дел Армении подчеркнул, что членство Армении в Евразийском экономическом союзе с населением 180 миллионов и ВВП в $ 1,8 трлн, торговый режим "GSP Plus" с Европейским союзом, а также режим "GSP" со США, Японией, Канадой, Норвегией и Швейцарией повышают инвестиционную привлекательность Армении и создают возможности для эффективного сотрудничества с зарубежными партнерами.

По словам Мирзояна, даже в условиях пандемии в развитии армяно-чешского торгово-экономического сотрудничества был достигнут определенный прогресс, но в то же время существует и огромный неиспользованный потенциал, для реализации которого стороны должны вести целенаправленную работу.

Армения, в частности, как перспективное направление сотрудничества с Чехией, рассматривает сферу высоких технологий. По словам главы МИД, определенные шаги в этом направлении уже сделаны усилиями инженерных лабораторий «Армат» и Центра творческих технологий «Тумо».

«Эти две инициативы стали армянскими брендами, пользующимися успехом во всем мире. Центры «Тумо» открылись в Париже, Бейруте, Москве, Берлине и в Киеве. В этой связи мы можем рассмотривать и возможность внедрения армянских высокотехнологичных решений и в Чехии», - сказал Арарат Мирзоян.

По словам министра, другими интересными сферами взаимовыгодного сотрудничества являются возобновляемые источники энергии, финансовый сектор, туризм, сельское хозяйство, здравоохранение и управление отходами.

«Мы рассматриваем возможность прямых рейсов Ереван-Прага», - добавил глава МИД Армении.

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, в свою очередь, сказал, что он прибыл в Ереван, чтобы способствовать развитию двусторонних экономических и деловых отношений между Чехией и Арменией, для чего он из Чешской Республики привез бизнес-делегацию, в которую входят представители более 13 чешских компаний.

По словам министра, эти чешские компании, работают в области производства алюминия, больничных коек, кранов, туризма, логистики, эстетической медицины, финансов и банковского дела. Они заинтересованы в укреплении деловых связей и создании новых бизнес-отношений с Арменией.

«Наши две страны имеют давнюю историю торговых отношений. Армения и Чехия известны своей качественной продукцией, и тот факт, что чешские бизнесмены посетили этот бизнес-форум, свидетельствует об интересе чешского бизнес-сообщества к этой деятельности», - сказал министр иностранных дел Чехии в своем приветственном слове.

Армяно-чешский бизнес-форум в Ереване был организован Торгово-промышленной палатой РА совместно с Чешской торговой палатой и посольством Чешской Республики в Армении. В форуме приняли участие более 30 компаний с армянской стороны. Конференция прошла в рамках рабочего визита министра иностранных дел Чехии, в ходе которого прошли и встречи в формате B2B.

Армения установила дипломатические отношения с Чехословакией 30 марта в 1992 году, после распада Чехословакии отношения с Чехией были установлены 5 января в 1993 года.

Товарооборот между Арменией и Чехией в 2020 году составил 24 849 300 долларов США. В январе-июне 2021 г. товарооборот между Арменией и Чехией составил 11 432 700 долларов США.