Чехия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ: Якуб Кулганек о карабахском конфликте

Чешская Республика продолжает поддерживать мирный процесс для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров. Как передает «Арменпресс», об этом после встречи с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном в Ереване заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

«В ходе встречи мы обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе, конечно, мы обсудили и недавние события в Нагорном Карабахе. Хочу выразить глубокие соболезнования семьям, потерявшим своих родных», - сказал министр.

Ввиду гуманитарных последствий конфликта Чешская Республика рассматривает возможность оказания пострадавшим от конфликта, в том числе и беженцам психологическую помощь.

«Чешская Республика продолжает поддерживать мирный процесс для достижения урегулирования конфликта путем переговоров и работу сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы приветствуем недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - заявил министр иностранных дел Чехии.