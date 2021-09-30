Глава СЕНТКОМ сообщил, что талибы предлагали США временный контроль над Кабулом

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Кеннет Маккензи на слушаниях комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США заявил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) предлагали американским военным взять на себя обеспечение безопасности в Кабуле до завершения операции по эвакуации 31 августа. Об этом в среду сообщила газета The Hill.

Согласно ее сведениям, талибы выдвинули это предложение во время встречи Маккензи и представителей движения, состоявшейся 15 августа в столице Катара Дохе. Генерал отказался от предложения, поскольку не получал соответствующих инструкций. Кроме того, у США "не было ресурсов для проведения такой операции",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В августе агентство Associated Press сообщало, что Маккензи на встрече с представителями движения 15 августа в Дохе договорился о невмешательстве талибов в процесс эвакуации людей из аэропорта Кабула.