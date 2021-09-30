Герои твоих фильмов на экране живут по армянски…

«Я убежден, что человек, который действительно чувствует людей рядом с собой, который беседовал с армянским крестьянином или с горожанином, дышал таинственным воздухом Матенадарана, гневно молчал перед памятником жертвам Геноцида, почувствовал величие наших церквей, понимал Нарекаци, чье сердце бьется в ритме сердца Чаренца, не может не создавать национальных фильмов…».

Генрик МАЛЯН

Генрик Малян, театральный режиссер и кинорежиссер, сценарист и театральный педагог, родился в Телави, в Грузии. Работал на Тбилисском авиационном заводе конструктором и слесарем. Но призвание, данное ему свыше, было другим. И путь к этому призванию начнется с учебы на режиссерском факультете Ереванского художественно-театрального института в студии Левона Калантара. Потом он закончил расширенные режиссерские курсы государственного института театрального искусства им. Луначарского. Его профессиональная деятельность началась в родном городе. На сценах городов Арташат, Ванадзор и Капан он поставил спектакли «Доходное место» Островского, «Венецианские близнецы» Карло Гольдони, «Братец Багдасар» Пароняна, а на сцене академического театра - «Виноградник» Сарояна. Потом работал на телевидении, на киностудии «Арменфильм». Стажировался у режиссеров Калатузова и Бондарчука. В 1980 году он в Ереване основал Театр-студию «Малян», ставшую кузницей актерского мастерства. Его первым спектаклем на сцене этой студии был «Поучительные сказки моей Родины» Уильяма Сарояна.

Первые фильмы Генрика Маляна - это в основном лирические комедии: «Парни музкоманды», «Дорога в цирк», «Мсьё Жак и другие». Один из лучших его фильмов, «Треугольник», должен был стать поворотным моментом в создании новой национальной кинематографии: прямота, мощная художественная выразительность и тонкий режиссерский вкус.

Выбирая не очень большие сюжеты для фильмов «Мы и наши горы», «Отец», «Наапет», «Кусочек небес» и других популярных фильмов, режиссер достигает глубоких смысловых и психологических обобщений, соединяющих судьбы, мысли и чувства его персонажей с новыми, знаменательными событиями и брожениями времени. Из всех вышесказанных фильмов своим поистине роскошным кинематографическим языком выделяется фильм «Наапет», в котором психологически и правдиво создан образ армянина, спасшегося от ужасов Геноцида армян. И как же метки слова заслуженного деятеля искусств Соса Саркисяна, воплотившего в мальяновских фильмах монументальные образы, адресованные своему другу-искусствоведу: «Герои твоих фильмов на экране живут по-армянски, ты и сам армянин - со всей болью и горечью армянина, жаждой армянина, мечтами армянина».

Добавим, что народный артист Генрик Малян, у которого было так много идей, простился с земной жизнью в те самые дни пробуждения весны 1988 года, когда свободолюбивые армяне на Родине, в Арцахе и Диаспоре начали свою борьбу. Ему не повезло стать участником и свидетелем этого общенационального пробуждения, которое могло бы подтолкнуть национального режиссера к новым творениям. Но будем довольны и тем, что ему удалось создать такие жемчужины кинематографии, которые не угасают даже во времена, исповедующие другие ценности ...

Акоп СРАПЯН