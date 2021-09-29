Президент Турции прибыл в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл в Сочи.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

Президента Турции сопровождают руководитель Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан, руководитель Офиса по координации коммуникаций Аппарата президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Согласно сообщению, президенты обсудят двусторонние отношения, региональные и международные процессы.

Главы двух государств обсудят и ситуацию в Сирии, Ливии и в Афганистане.